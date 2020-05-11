ايران ... تسجيل ۱،۶۸۳ حالة اصابة جديدة بكورونا والمتعافين ۸۷،۴۲۲ شخصاً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية كيانوش جهانبور اعلن اليوم الاثنين، انه وفقا لفحوصات تشخيص كورونا التي أجريت في مختبرات ذات الرخصة في البلاد، خلال الساعات الـ۲۴ الماضية تم تسجيل الف و۶۸۳ حالة إصابة كورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى ۱۰۹ الاف و۶۸۶ حالة في البلاد.

وقال جهانبور: خلال الساعات الـ۲۴ الماضية توفي ۴۵ شخصا جراء الاصابة بكوفيد ۱۹ ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى ۶ الاف و۶۸۵ شخصا.

وتابع: لحد الآن قد تماثل ۸۷ الف و۴۲۲ شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، ومن جهة أخرى يعاني الفي و۷۰۳ شخصا من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة.

وأضاف جهانبور: وأنه لحد الان قد خضع ۶۰۱ الف و ۳۲۴ شخصا لفحص كورونا في مجموع ۱۲۶ مختبر فحص طبي. /انتهى/.