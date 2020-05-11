ظريف يعزي باستشهاد منتسبي القوة البحرية للجيش في حادث سفينة "كنارك"

وقال ظريف في رثاء لشهداء السفينة كنارك: قبل الفجر، علمت بوقوع حادث مؤلم للسفينة الحربية "كنارك" واستشهاد وإصابة عدد من ابطال القوة البحرية للجيش المدافعين عن الأمن البحري لايران، كلنا مدينون لهؤلاء الأعزاء الذين ضحوا بحياتهم من أجل أمننا ورفاهيتنا، أتقدم بالتعازي القلبية للقائد العام للقوات المسلحة، وأسر الضحايا، والشعب الايراني العظيم، والاخوة والاخوات في الجيش.

وكانت العلاقات العامة للقوة البحرية للجيش الايراني قد اصدرت بيانا اوضحت فيه ان هذا الحادث الذي وقع لاحدى القطع البحرية الخفيفة في المنطقة العامة لمياه مينائي جاسك وتشابهار (في بحر عمان جنوب شرق ايران)، خلال التمرين الذي جرى عصر امس الاحد من قبل عدد من القطع البحرية، حيث تعرضت سفينة الدعم اللوجيستي الخفيفة "كنارك" الى حادث استشهد على اثره عدد من ابطال القوة البحرية.

واشار البيان الى ان هذا الحادث اسفر عن استشهاد 19 شخصا واصابة 15 آخرين حالتهم الصحية مستقرة.