شمخاني: التحليق للسماء تمثل الخطوة الثانية لكل من ابتغى الجهاد والمقاومة

وقال شمخاني في بيان : إذا كنت رجل الجهاد والمقاومة، فإن الخطوة التالية هي التحليق دائما.

إن مياه وتربة وسماء هذه الأرض المجيدة دائما آمنة وهادئة، من خلال شجاعة وتضحيات الجنود الحاملين ارواحهم على أكفهم، والذين لن تكون مكافأتهم سوى الشهادة الجميلة لجهادهم الذي لا مثيل له.

تحية اكبار لعظمة الشهداء وأرواحهم السامية والسماوية

واعرب شمخاني عن تعازيه باستشهاد عدد من ابطال القوة البحرية للجيش الايراني في سفينة "كنارك"، لمنتسبي الجيش وأسر الشهداء الابرار.

وكانت العلاقات العامة للقوة البحرية للجيش الايراني قد اصدرت بيانا اوضحت فيه ان هذا الحادث الذي وقع لاحدى القطع البحرية الخفيفة في المنطقة العامة لمياه مينائي جاسك وتشابهار (في بحر عمان جنوب شرق ايران)، خلال التمرين الذي جرى عصر امس الاحد من قبل عدد من القطع البحرية، حيث تعرضت سفينة الدعم اللوجيستي الخفيفة "كنارك" الى حادث استشهد على اثره عدد من ابطال القوة البحرية.

واشار البيان الى ان هذا الحادث اسفر عن استشهاد 19 شخصا واصابة 15 آخرين حالتهم الصحية مستقرة.