ظريف: لم نجر اي مفاوضات مع بريطانيا بشأن دفع تعويضات

وصرح ظريف فيما يتعلق بدفع تعويضات لبريطانيا مقابل الأضرار التي تكبدتها سفارتها في طهران عام ۲۰۱۲ :ان هناك قواعد في القانون الدولي تفصل في هذه الأمور وأن إيران أعلنت أن حماية السفارات الأجنبية في إيران، بعهدة حكومة الجمهورية الإسلامية.

وأوضح أن جميع المسؤولين في البلاد متفقون على هذه النقطة، ولابد أن يتفاوض الجانبان على التفاصيل، مؤكدا إن أي إجراء لم يتخذ بهذا الشأن حتى الآن.

وحول بعض الآراء التي تتداول عن امكانية الحوار مع امريكا، قال ظريف : ليس هناك أي حوار يجري مع أمريكا، لان الأمريكيين أثبتوا أن لاجدوى من الحوار معهم ولا يمكن الاعتماد على نتائج مثل هذا الحوار.