رئيس الجمهورية يعزي قائد الجيش باستشهاد عدد من كوادر الجيش

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن الموقع الإعلامي لرئاسة الجمهورية، بأن الرئيس الايراني حجة الإسلام حسن روحاني، وفي برقية بعثها إلى القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تقدم بأحر التعازي بإستشهاد عدد من كوادر القوة البحرية للجيش، في حادث مؤلم تعرضت له إحدى القطع البحرية.

واعتبر روحاني أن هؤلاء الشهداء استشهدوا خلال تنفيذ المناورات البحرية في إطار زيادة الأمن القومي والحفاظ على جاهزية البلاد وتعزيزها، مقدما التعازي الى قائد الجيش وإلى جميع منتسبي الجيش وأسر الشهداء.

وتمنى الرئيس الإيراني للشهداء في هذه الشهر الفضيل علو الدرجات، وللمصابين الصحة والشفاء العاجل.