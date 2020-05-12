مراسم تشييع جثامين شهداء الفرقاطة "كنارك"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تم صباح اليوم الثلاثاء 12 مايو (أيار)، تشييع جثامين 19 من أفراد البحرية الإيرانية الذين سقطوا شهداء، خلال "إطلاق نار خاطئ" من البارجة جماران على فرقاطة كنارك، خلال مناورة عسكرية.

وجرت مراسم التشييع في "منطقة النبوة البحرية الثالثة" بمدينة كنارك في محافظة سيستان وبلوجستان؛ بحضور المساعد التنسيقي للقائد العام للجيش الايراني الادميرال حبيب الله سياري، وقائد بحرية الجيش الادميرال حسين خانزادي وجمع من مسؤولي المحافظة وعوائل هؤلاء الشهداء الابرار.

وكان حادث الفرقاطة الإيرانية "كنارك" وقع قبل يومين اثناء اجراء مناورات بحرية من قبل سفن القوة البحرية للجيش الايراني ما ادى الى استشهاد شخص واصابة عدة أشخاص آخرين من خدمة السفينة الصغيرة "كنارك".

وكانت السفينة الحربية الصغيرة كنارك قد اُصيبت بصاروخ عن طريق الخطا أثناء مناورة عسكرية في بحر عمان بعد أن قامت بنقل هدف للتدريب إلى مكانه المحدد دون أن تتخذ مسافة الأمان، ويجري التحقيق في حجم الأضرار الناجمة عن الحادث. وتعتبر "كنارك " واحدة من سفن الدعم .

ويبلغ طول هذه السفينة كنارك فرقاطة 47 مترا وعرضها 8.5 متر وتزن 447 طنا وبامكانها نقل القوات والحمولة. وفضلا عن ذلك وعلى صعيد المعدات القتالية فان هذه السفينة مجهزة بمدفع 20 مليمترا وكذلك 3 منصات لاطلاق صواريخ كروز المضادة للسفن من طراز نور . كما ان بامكان هذه السفينة تلغيم المياه وحمل منصات لاطلاق الطائرات المسيرة ./انتهى/