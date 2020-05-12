انخفاض صافي ربح أرامكو السعودية 25% في الربع الأول

ووفقا لوكالة "رويترز" تراجع صافي الربح إلى 62.48 مليار ريال (16.64 مليار دولار) في الربع المنتهي في 31 مارس من 83.29 مليار ريال قبل عام.

وكان محللون يتوقعون ربحا بقيمة 17.8 مليار دولار، وفقا لمتوسط التقديرات من المجموعة المالية هيرميس المصرية والراجحي كابيتال السعودية وأرقام كابيتال ومقرها دبي.

وقالت أرامكو إن النتائج تعكس ”انخفاض أسعار النفط الخام وكذلك انخفاض هوامش أرباح التكرير والكيمائيات وخسائر إعادة تقييم المخزون“.

وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي للشركة في بيان ”بالنظر إلى الشهور المتبقية من عام 2020، نتوقع أن تؤثر جائحة كورونا على الطلب العالمي على الطاقة وأسعار النفط، ما سينعكس بدوره على إيرادات الشركة“.

وأبقت أرامكو على إنتاجها النفطي عند نحو 9.7 مليون برميل يوميا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام بموجب اتفاق أوبك+ لخفض الإمدادات، قبل أن تضخ الشركة النفط بأقصى قدر في أبريل إثر انهيار محادثات بشأن تخفيضات للإمدادات في أوائل مارس.