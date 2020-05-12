روحاني: يجب أن نستعد ونخطط من الآن فصاعدا لما بعد كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في حديثه خلال اجتماع مساء الثلاثاء مع المفكرين ومسؤولي المؤسسات الجامعية والحوزوية، أشار حسن روحاني الى أن انتشار وباء كورونا يعتبر ظاهرة جديدة أثرت بسرعة على جميع جوانب الحياة في المجتمعات البشرية، وقال: ان هذا الوباء ترك آثار على كيفية أداء المناسك الدينية والوطنية والتواصل الاجتماعي وحتى العلاقات داخل الأسر، بحيث ان الأسرة تستعيد اليوم دورها بشكل أفضل.

وأضاف: ان هذا الوباء غير المعايير في مقارنة الشعوب والدول والمجتمعات الانسانية، بحيث ان العديد من الدول التي تدعي العلم والتقدم وامتلاك المعدات والقدرات العلمية والمالية، لكنها تواجه مشكلات كبيرة في مواجهة هذا الوباء.

وأكد أن ايران اليوم يمكنها ان تبرز نفسها جيدا في هذه المقارنة، وحتى هذه المرحلة يمكننا ان نقول أن أداءنا كان أفضل بكثير من العديد من الدول، بحيث أشادت الكثير من الدول بهذا الأداء./انتهى/