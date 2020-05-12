السفير الايراني لدى الكويت يتسلم رسالة من الرئيس روحاني الى أمير الكويت

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله و سفير ايران لدى الكويت محمدإيراني، بحث خلال اللقاء الذي عقد بديوان عام وزارة الخارجية الكويتية، أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، في ضوء الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).