لبنان تُغلَق لأربعة ايام بموجب ما أقرته الحكومة

أمرت الحكومة اللبنانية يوم الثلاثاء بإغلاق معظم البلاد مرة أخرى ولمدة أربعة أيام بدءا من مساء الأربعاء مع سعي السلطات لمنع موجة ثانية من انتشار عدوى فيروس كورونا بعد تخفيف بعض القيود.

وتخضع لبنان للعزل العام منذ منتصف مارس آذار بهدف كبح التفشي الذي أصاب 870 شخصا وتسبب في وفاة 26.

وبدأ لبنان الأسبوع الماضي رفع بعض القيود في إطار خطة طويلة المدى حيث سمح باستئناف الأنشطة في المطاعم وصالونات تصفيف الشعر ومواقع البناء وأعمال أخرى ولكن بطاقة استيعابية أقل.

لكن مجلس الوزراء وافق يوم الثلاثاء على ”الإغلاق الكامل“ للبلاد أربعة أيام وذلك لكبح زيادة في عدد الإصابات الجديدة في الأيام القليلة الماضية بعد تناقص الأعداد فيما اعتبرته الحكومة نجاحا.