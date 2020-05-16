خاجي: طهران ستواصل التعاون الاستراتيجي مع روسيا وسوريا في سياق مكافحة الارهاب والتشاور

جاء ذلك خلال لقاء خاجي مع السفير السوري في طهران عدنان حسن محمود للبحث في احدث التطورات السورية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

واكد كبير مساعدي الخارجية الايرانية في الشؤون السياسية الخاصة دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية الحازم لسوريا في مكافحة الارهاب وقال، ان التعاون الاستراتيجي بين ايران وروسيا وسوريا سيستمر في سياق مكافحة ظاهرة الارهاب المقيتة والمشاورات السياسية الجارية فيما بينها لحل الازمة السورية سياسيا.

كما اكد خارجي اهمية مواصلة الانشطة والتعاون المشترك بين ايران وروسيا وتركيا في اطار عملية آستانا.

واشار كبير مساعدي الخارجية الايرانية الى استمرار الحظر الاميركي احادي الجانب ضد الشعب السوري في الظروف الصعبة للازمة السورية وتفشي مرض كورونا، مؤكدا ضرورة دعم المجتمع الدولي للشعب السوري والسيادة الوطنية ووحدة الاراضي السورية في اطار القوانين الدولية ومكافحة الارهاب.

من جانبه اشار السفير السوري خلال اللقاء الى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مؤكدا اهمية مواصلة المشاورات بينهما في المستويات الثنائية والاقليمية.

وكان خاجي قد رافق وزير الخارجية محمد جواد ظريف خلال زيارته الاخيرة الى دمشق.