  1. الإقتصاد
١٦‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٥:٣٠ م

روحاني يعزي بوفاة مندوب ايران بمنظمة أوبك

روحاني يعزي بوفاة مندوب ايران بمنظمة أوبك

أصدر رئيس الجمهورية، بيانا قدم فيه التعازي بوفاة حسين كاظم بور اردبيلي مندوب ايران في منظمة اوبك، وقال "انه كان من مخضرمي السياسة والإدارة وقدم سجلا رائعا من الخدمات في مختلف المسؤوليات، والتي ستخلد اسمه وذكرا"ه.

وقال حسن روحاني في بيانه وضمن تقديم التعازي بوفاة المرحوم حسين كاظم بور اردبيلي: ان هذا المجاهد المخضرم في ميدان السياسة والإدارة، قدم خدمات صادقة من خلال قبوله مختلف مهام الخدمة في مواقع متنوعة، وترك أداء قيما سيخلد اسمه وذكراه. ووصف الرئيس الايراني، مندوب ايران في اوبك الفقيد بأنه كان دبلوماسيا بارزا وخدوما للبلاد، وأنه تذوق طعم العنف والإرهاب حيث كان من ضمن الناجين من عملية تفجير إرهابية استهدفت مكتب حزب الجمهورية الاسلامية، فيما فقد الكثير من رفاق دربه.

وقدم روحاني التعازي الى أسرة الفقيد وإلى زملائه وأصدقائه، متمنيا له الرحمة والمغفرة الإلهية، والصبر والسلوان لذويه./انتهى/

رمز الخبر 1904162

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 8 + 10 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي