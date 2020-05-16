اجهزة تنفس جدیدة تصل قریباً إلی العراق

وقال اسماعیل فی حدیث نقلته وکالة الانباء العراقیة، إنه "یجب التشدید علی القادمین من الخارج وعزلهم 14 یوماً"، مشیرا الی أن "هنالک اجهزة تنفس جدیدة ستصل قریباً إلی العراق".



واعتبر ممثل منظمة الصحة العالمیة فی العراق، امس الجمعة، أن العزل المناطقی الحل الوحید لمواجهة کورونا، مؤکداً ضرورة محاصرة الفیروس.