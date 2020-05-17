ايران ... تسجيل 51 حالة وفاة جراء كورونا والمتعافين نحو 94 الف و500

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية كيانوش جهانبور اعلن اليوم الأحد، انه وفقا لفحوصات تشخيص كورونا التي أجريت في مختبرات ذات الرخصة في البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية تم تسجيل الف و806 حالة إصابة كورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 120 الاف و198 حالة في البلاد.

وقال جهانبور: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 51 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 6 الاف و983 شخصا.

وتابع: لحد الآن قد تماثل 94 الف و464 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، ومن جهة أخرى يعاني الفي و705 شخصا من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة.

وأضاف جهانبور: وأنه لحد الان قد خضع 686 الف و 935 شخصا لفحص كورونا في المختبرات الفحص الطبي بالبلاد. /انتهى/.