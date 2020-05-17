إجراء مناورة مشتركة على خريطة عمليات مكافحة الإرهاب في جامعة القيادة والاركان الايرانية

واوضح العميد وليوند في تصريح له اليوم الاحد بان هذه المناورة نفذت على مدى 5 ايام بهدف التدريب العملاني على تنفيذ العمليات المشتركة البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي للطلبة الجامعيين في جامعة القيادة والاركان التابعة للجيش.

واكد بان من اهداف هذه المناورة هو الارتقاء بالمهارات القتالية وتعزيز الثقة بالنفس واستخدام المبادئ التكتيكية والاركان مع تنفيذ الثوابت العملانية من قبل الطلبة الجامعيين في اطار عمل مشترك بحيث يمكنهم تمرين اوضاع محاكية لقتال حقيقي.

واضاف، ان الطلبة الجامعيين في دورة القيادة والاركان يمكنهم عبر اجراء مثل هذه المناورات التعرف على كيفية التصدي للجماعات الارهابية والتكفيرية للارتقاء بمهاراتهم الدفاعية في استخدام الاساليب الجديدة في معارك اليوم.

واكد اهمية اجراء مثل هذه المناورات وتاثيرها في مواجهة التهديدات المحتملة وقال، ان مثل هذه التمارين المشتركة على الخارطة يمكنها الارتقاء باستراتيجياتنا الدفاعية في مواجهة اي تهديدات محتملة.