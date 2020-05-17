ايران تصنع أجهزة لتعقيم الاسطح بالاشعة فوق البنفسجية

وقال المدير التنفيذي لشركة "آجند بجوهان توس" المعرفية سجاد آغاسي زاده: إنه عقب تفشي فيروس "كوفيد 19" ازدادت الطلبات على اقتناء الاجهزة المعقمة للاسطح بشكل لافت لذلك قامت الشركة بتصنيع الجهاز الجديد.

وأضاف: قامت الشركة بتصنيع الجهاز الجديد بأحجام مختلفة حيث يستخدم الاشعة فوق البنفسجية للتعقيم بدلا من السوائل التقليدية.

وتابع: إن الجهاز الجديد ذو كفاءة أعلى من نظائره التقليدية التي تعتمد رش المطهرات في عملية التعقيم لكن الاشكالية الوحيدة تتمثل بمضاره للبشرة لذلك يستخدم في تعقيم الاسطح والاجهزة التي لايمكن استخدام المحاليل لتعقيمها.

ولفت آغاسي زاده الى ان هذا الجهاز يستخدم في تعقيم أجهزة الاتصالات والكتب والرسائل الادارية ونظائرها.

وأعرب عن أمله بتصدير الجهاز الى البلدان الاخرى، بالنظر الى تنامي حاجة الاسواق العالمية لهذه المنتجات، بدعم من القسم العلمي والتقني الرئاسي.