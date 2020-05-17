عراقجي محذرا أميركا: إيران سترد على أي تهديد يستهدف ناقلات نفطها

كلام عراقجي جاء عقب استدعاء وزارة الخارجية الإيرانية، للسفير السويسري لدى طهران، راعي المصالح الأمريكية في البلاد، إذ حمله رسالة احتجاج ضد أي تهديد محتمل يستهدف ناقلات النفط الإيرانية.

وقال عراقجي إن "لجوء أمريكا إلى القوة والتنمر يشكل تهديدا لحرية الملاحة والتجارة الدولية وتدفق الطاقة الحر في العالم، وهو دليل واضح على القرصنة البحرية والانتهاك الصارخ للحقوق الدولية بما يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة".

وأبلغ عراقجي السفير السويسري، راعي المصالح الأمريكية في طهران أن "إيران سترد بشكل سريع وحاسم على أي تهديد يستهدف ناقلات النفط الإيرانية وعلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تتحمل التداعيات".

وكانت طهران استدعت السفير السويسري وسلمته رسالة احتجاج شديدة اللهجة على مضايقة الولايات المتحدة لناقلات النفط الإيرانية المتوجهة إلى فنزويلا.