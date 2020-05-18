الرئيس الإيراني يوجّه بتنفيذ قرار الجائزة العالمية للشهيد سليماني

وافاد الموقع الاعلامي الالكتروني للمجلس الاعلى للثورة الثقافية في بيان اليوم الاثنين، ان المصادقة على قرار اطلاق جائزة الشهيد سليماني جاء بهدف الترويج والحفاظ على القيم الانسانية والاسلامية السامية وبما يشمل التضحية والنضال والمقاومة بوجه الاستكبار العالمي، وايضا التضحيات التي قدمها الفريق الشهيد سليماني على مدى سنوات طويلة من حضوره في جبهات الحق ضد الباطل.

واضاف البيان، ان هذه الجائزة العالمية ستقام كل عامين تحت عنوان "الجائزة العليا للشهيد سليماني" و"جائزة الشهيد سليماني"، وفي اطار محور "النضال والمقاومة" الرئيسي الى جانب 6 محاور فرعية تحت عناوين : الشعب والمجتمع، والثقافة والفن، والسياسة، والتعليم والدراسات، والاعلام، والرياضة.