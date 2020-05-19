طهران: الفلسطينيون وحدهم يمكنهم أن يقرروا بشأن فلسطين

وقالت وزارة الخارجية الايرانية في تغريدة على موقع تويتر اليوم الثلاثاء: لقد فشل المجتمع الدولي طوال سبعة عقود في حل القضية الفلسطينية، حيث لم تتوافق الخطط المقترحة مع الحقائق والجذور التاريخية للقضية، والجمهورية الاسلامية الايرانية ترى بأن الفلسطينيين وحدهم فقط الذين يمكنهم ويجب أن يقرروا بشأن فلسطين، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو يهودا./انتهى/