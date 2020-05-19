بوتين يعلن عن استمرار تعاون الاتحاد الأوراسي مع إيران ودول أخرى

وشدد الرئيس الروسي خلال اجتماع عبر الفيديو اليوم الثلاثاء ، على ضرورة استمرار التعاون بين الاتحاد الأوراسي وإيران والصين وبعض الدول الأخرى.

وجاءت تصريحات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع مدير المجلس الاقتصادى الأوراسى عبر الفيديو ، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء تاس.

وأضاف بوتين في هذا الصدد ، أن الجهود مستمرة لتوسيع التعاون الاقتصادي المتبادل بين الاتحاد والشركاء الأجانب المتطلعين للتعاون.

وقال الرئيس الروسي إن هذا الاتحاد وقع على وجه التحديد اتفاقيات دولية مع إيران والصين وفيتنام وصربيا وسنغافورة.

كما تحدث فلاديمير بوتين عن إمكانية تعاون الاتحاد الأوراسي مع مصر. وتعد روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان من الأعضاء الرئيسيين في الاتحاد .