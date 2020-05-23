اللواء باقري يهنئ نظرائه في الدول الاسلامية بعيد الفطر السعيد

وجاء في جانب من هذه البرقيات: لاشك ان الظروف الخاصة السائدة اليوم على المجتمع الدولي بسبب تفشي فيروس كورونا والتي تستوجب تنمية وترسيخ التعاون الودي والمؤثر بين الحكومات والشعوب خاصة القوات المسلحة للدول لمواجهة هذه الظاهرة غير الميمونة، قد وفرت فرصة قيمة لتظهر خاصة الدول الاسلامية للعالم كرامة وفضيلة ثقافة وحضارة الاسلام العزيز وتعاليم النبي الاكرم (ص) وكذلك مساعي وتكاتف المسلمين لمواجهة المصائب ومعالجة مشاكل المجتمعات البشرية.

وتمنى رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية دوام التوفيق والصحة والعافية لنظرائه واسرهم المحترمة والقوات المسلحة والشعوب المسلمة والشقيقة في تلك الدول./انتهى/