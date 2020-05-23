  1. الثقافة
٢٣‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٤:١٠ م

اللواء باقري يهنئ نظرائه في الدول الاسلامية بعيد الفطر السعيد

اللواء باقري يهنئ نظرائه في الدول الاسلامية بعيد الفطر السعيد

وجّه رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري برقيات تهنئة منفصلة الى نظرائه في الدول الاسلامية لمناسبة عيد الفطر السعيد.

وجاء في جانب من هذه البرقيات: لاشك ان الظروف الخاصة السائدة اليوم على المجتمع الدولي بسبب تفشي فيروس كورونا والتي تستوجب تنمية وترسيخ التعاون الودي والمؤثر بين الحكومات والشعوب خاصة القوات المسلحة للدول لمواجهة هذه الظاهرة غير الميمونة، قد وفرت فرصة قيمة لتظهر خاصة الدول الاسلامية للعالم كرامة وفضيلة ثقافة وحضارة الاسلام العزيز وتعاليم النبي الاكرم (ص) وكذلك مساعي وتكاتف المسلمين لمواجهة المصائب ومعالجة مشاكل المجتمعات البشرية.

وتمنى رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية دوام التوفيق والصحة والعافية لنظرائه واسرهم المحترمة والقوات المسلحة والشعوب المسلمة والشقيقة في تلك الدول./انتهى/

رمز الخبر 1904390

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