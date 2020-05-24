  1. السياسة
٢٤‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٩:٠٨ ص

روحاني يهنئ رؤساء الدول الاسلامية بحلول عيد الفطر المبارك

روحاني يهنئ رؤساء الدول الاسلامية بحلول عيد الفطر المبارك

هنأ الرئيس حسن روحاني نظرائه في الدول الاسلامية بمناسبة عيد الفطر عبر برقيات ارسلها اليهم.

وجاء في البرقيات التي وجهها الرئيس روحاني، ان عيد الفطر هو لحظة الاحتفال والسرور الحقيقي للعبور من الاختبار الالهي وموسم بهجة العباد الصالحين الذين لم يالوا جهدا في طاعة المعبود ولم يغفلوا عن الصراط المستقيم.

واعرب الرئيس روحاني عن امله بـ "ان نتمكن ببركة هذا العيد العزيز وفي ظل جهود واهتمام العلماء والخبراء وعبر التغلب على التحديات والمعضلات والمشاكل التي تواجه البشرية اليوم خاصة فيروس كورونا، من تمهيد المزيد من الارضية للصحة والامن والسلام لشعوبنا في الدول الاسلامية وشعوب انحاء العالم"، سائلا الباري تعالى ان يمّن بالعزة والسعادة على جميع مسلمي العالم.

رمز الخبر 1904401

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