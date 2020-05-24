نسبة الوفيات بوباء كورونا تتراجع في طهران

وقال محسني بندبي في تصريح له السبت، انه وفقا للاحصائيات تشهد مدينة طهران تراجعا بعدد الوفيات حيث يتم تسجيل اقل من 8 حالات وفاة يوميا ويتوجب علينا بذل الجهود من خلال التزام التوصيات الصحية كي لا نواجه المشاكل من جديد.

وحول الدوام في الدوائر الرسمية قال انه وفقا لقرار اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا سيعود العمل في الاجهزة الادارية الى ما كان عليه سابقا بدءا من يوم السبت القادم على ان يكون الدوام من الساعة السابعة صباحا حتى الثانية والنصف بعد الظهر.

واضاف، ان الذين يعانون من امراض اساسية يمكنهم مواصلة العمل عن بعد للحفاظ على سلامتهم وتسهيل الخدمة للمواطنين.

وحول المزارات الدينية مثل مرقد "السيد عبدالعظيم الحسني (س)" في مدينة ري جنوب العاصمة، اوضح بانها ستفتح بعد عيد الفطر السعيد من طلوع الشمس الى غروبها.