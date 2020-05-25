  1. الإجتماعي
٢٥‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٣:٥٠ م

وزارة الصحة الإيرانية تسجل 34 وفاة 2023 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة الإيرانية تسجل 34 وفاة 2023 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاثنين 137 الف و724 حالة وبوفاة 34 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 7451 حالة.

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الاثنين، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2023 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 137 الف و724 حالة لغاية الان بينهم  2585 حالة في وضع حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 107 الاف  و713 حالة لغاية الان، ولكن للاسف توفي 34 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 7451 حالة.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، ان 818  الفا و917 حالة خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتى الان.

رمز الخبر 1904432

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 2 + 1 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي