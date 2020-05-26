مكافحة الارهاب يقتل معتز الجبوري 'والي العراق' في داعش

وقال الجهاز في بيان انه "بعملية نوعية تمكنت قوة من جهاز مكافحة الارهاب من قتل الإرهابي معتز الجبوري".

واضاف ان "الارهابي يشغل ما يسمى بوالي العراق ومعاون زعيم تنظيم داعش الإرهابي".

وادناه نص بيان جهاز مكافحة الارهاب: