مكافحة الارهاب يقتل معتز الجبوري 'والي العراق' في داعش

وقال الجهاز في بيان انه "بعملية نوعية تمكنت قوة من جهاز مكافحة الارهاب من قتل الإرهابي معتز الجبوري".
واضاف ان "الارهابي يشغل ما يسمى بوالي العراق ومعاون زعيم تنظيم داعش الإرهابي".
وادناه نص بيان جهاز مكافحة الارهاب:
اعلن جهاز مكافحة الارهاب في العراق، الثلاثاء، عن مقتل ما يسمى "والي العراق" ومعاون زعيم تنظيم "داعش" المطلوب للقضاء العراقي.
وقال الجهاز في بيان انه "بعملية نوعية تمكنت قوة من جهاز مكافحة الارهاب من قتل الإرهابي معتز الجبوري".
واضاف ان "الارهابي يشغل ما يسمى بوالي العراق ومعاون زعيم تنظيم داعش الإرهابي".
وادناه نص بيان جهاز مكافحة الارهاب:
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