منظمة الطاقة الذرية الايرانية تکشف عن أخبار سارّة في الأيام القادمة

وجاء في بيان منظمة الطاقة الذرية الايرانية الذي صدر الخميس، ان المحاولة اليائسة والخطوة الحمقاء التي اقدم عليها صناع القرار في البيت الابيض بادراج اسم اثنين من العلماء الشرفاء للصناعة النووية في البلاد في قائمة الحظر الجديد من قبل الولايات المتحدة الاميركية مؤشر الى استمرار النهج العدائي لحكومتها في المواجهة الحمقاء للمجاهدين الشوامخ في طريق الرفعة والعزة المتزايدة لايران الاسلامية.

واضاف، رغم ان هكذا إجراءات لن تثني عزم وارادة شبابنا الغيارى في المضي قدما لتحقيق الأهداف السامية للجمهورية الاسلامية في ايران، إلا أننا نغتنم هذه الفرصة لنعلن مرة أخرى للمعادين للبلاد أن النتيجة الوحيدة للمواجهة المناقضة لمبادئ ومعايير القوانين الدولية ضد الشعب الايراني، هي تعزيز الروح المعنوية للمجاهدين والباحثين الإيرانيين وإضعاف مكانة أعداء إيران على الساحة الدولية.

وقالت المنظمة: ان المجاهدين والباحثين الإيرانيين خاصة في القطاع النووي، يرون هكذا خطوات عقيمة، بأنها تمثل مؤشرا لعجز الأعداء امام المقاومة، ويعتبرونها وثقة فخر اخرى لهم، ويجعلهم أكثر عزما مما مضى على مواصلة جهودهم في أداء واجبهم الديني والوطني.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اعلن إنهاء الإعفاءات من العقوبات ضد إيران في المجال النووي وأنها ستدخل حيز التنفيذ في غضون 60 يوما، كما أعلن كذلك عن إدراج اسم اثنين من العلماء ذوي الصلة بالبرنامج النووي الايراني في قائمة الحظر.