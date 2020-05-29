المتحدث باسم الحكومة يكشف سيطرة إيران على فيروس كورونا والعمل على احتوائه

وقال ربيعي في تغريدة نشرها على صفحته في تويتر الخميس: لقد رأى الكثيرون باننا سنفشل في قضية كورونا لكننا تمكنا من السيطرة على هذا المرض.

واضاف: ان الكثيرين تصوروا باننا سنطيح ارضا ولا ننهض وستمتلئ مستشفياتنا بالمتوفين ولن تخلو اسرتنا وسيتوفى كبار السن، ولكن لحسن الحظ ان ايا من هذه الامور لم يحدث ونعمل الان على احتواء المرض.

وتابع ربيعي قائلا: اننا ومن خلال السيطرة والادارة واحتواء ايام كورونا الصعبة، يحدونا الأمل في ظل التكاتف معا بتجاوز هذه الازمة.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية كيانوش جهانبور قد اعلن الخميس بان عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد بلغ 143849 والمتعافين 112988 والمتوفين 7627 شخصا.