استشهاد ثلاثة من حرس الحدود الايراني شمال غرب البلاد

وقال المساعد الاجتماعي لحرس الحدود بمحافظة اذربيجان الغربية العقيد محمد فكري: استشهد هؤلاء الرجال الشجعان هذا الصباح أثناء قيامهم بدورية حدودية في منطقة سردشت وفي اشتباك مسلح مع الاشرار.
واضاف: سيتم الإعلان عن تفاصيل الحادث في وقت لاحق.
استشهد ثلاثة من افراد حرس الحدود الايراني اثناء اشتباك مسلح مع مجموعة من الاشرار المسلحين في منطقة سردشت شمال غرب البلاد.
وقال المساعد الاجتماعي لحرس الحدود بمحافظة اذربيجان الغربية العقيد محمد فكري: استشهد هؤلاء الرجال الشجعان هذا الصباح أثناء قيامهم بدورية حدودية في منطقة سردشت وفي اشتباك مسلح مع الاشرار.
رمز الخبر 1904539
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