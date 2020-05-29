استشهاد ثلاثة من حرس الحدود الايراني شمال غرب البلاد

وقال المساعد الاجتماعي لحرس الحدود بمحافظة اذربيجان الغربية العقيد محمد فكري: استشهد هؤلاء الرجال الشجعان هذا الصباح أثناء قيامهم بدورية حدودية في منطقة سردشت وفي اشتباك مسلح مع الاشرار.

واضاف: سيتم الإعلان عن تفاصيل الحادث في وقت لاحق.