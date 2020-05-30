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٣٠‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٦:٢٠ م

الخارجية الايرانية: النظام الأميركي يسعى دائمًا للهروب من أجل إخفاء الفظائع التي تسببها

الخارجية الايرانية: النظام الأميركي يسعى دائمًا للهروب من أجل إخفاء الفظائع التي تسببها

اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية، عباس موسوي، ان" النظام غير المسؤول الأميركي، سعى دائمًا للهروب من أجل إخفاء الفظائع التي تسببها بعد فشله في اداء واجباته تجاه شعبه".

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية في تغريدة على صفحته الشخصية في تويتر السبت: في فصل جديد من سلسلة "الانسحاب" وفي خضم وباء عالمي ، قطعت الولايات المتحدة علاقتها بمنظمة الصحة العالمية.

واضاف: سعى هذا النظام اللامسؤول بعد فشله في اداء واجباته تجاه شعبه، الى الفرار من اجل اخفاء الفضيحة التي تسبب بها.

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قائلا: لكن لعبة القاء اللوم لم ولن تخدع العالم.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اعلن أمس الجمعة إنهاء علاقة بلاده بمنظمة الصحة العالمية التي يتهمها منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد بالانحياز الى الصين.

رمز الخبر 1904577

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