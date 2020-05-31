مساعد وزير الخارجية: فنزويلا تشكل أحد أفضل الأسواق لمنتجات النفط الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية للجمهورية الإسلامية الايرانية أوضح في تصريح حول اخر تطورات ناقلات الوقود الايرانية الى فنزويلا اليوم الأحد ان اخر ناقلة ستصل إلى شواطئ فنزويلا اليوم وان الناقلات التي وصلت وانجزت اعمالها، ربما يكون لديهم خطة للعودة.

وتابع أنصاري، لحسن الحظ ان التعاون بين إيران وفنزويلا يتنامى بشكل جيد، من دون وقوع أي حادثة ومشاكل .

ووصف فنزويلا بأنها واحدة من أفضل الأسواق لمنتجات النفط الإيرانية مضيفًا اننا ما زلنا نعتقد بانه اذا كان هناك طلب يمكن أن تستمر التجارة في مختلف القطاعات".

وقال أنصاري ان فنزويلا لديها طلبات للمساعدة في إصلاح بعض منشآتها وهي قيد الدراسة، ونحن نود مساعدتهم وسد احتياجاتهم في هذه المجالات .

وافاد نائب وزير الخارجية بأن التعاون بين إيران وفنزويلا في مجال المنتجات النفطية كان قائما من الماضي وسيستمر بالتأكيد إذا طلب الطرفين ذلك./انتهى/