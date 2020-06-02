روحاني: أميركا ترتهن صحة 83 مليونا إيرانيا/يتوجب على الترويكا الأوروبية القيام بالتزاماتها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اكد رئيس الجمهورية "حسن روحاني"، خلال مباحثاته الهاتفية مع رئيس جمهورية فنلندا على الاتحاد الاوروبي ان يقوم بدوره قبال اجراءات امريكا اللاقانونية؛ مضيفا، انه "في حال تنفيذ كامل العهدات الاوروبية بشأن الاتفاق النووي، نحن سنلتزم بتعهداتنا ايضا".

واضاف : ان اجراء واشنطن المتمثل في الانسحاب من الاتفاق النووي يتعارض مع قرار مجلس الامن والقوانين الدولية والاعراف السياسية وكافة التعهدات الاخلاقية.

رئيس الجمهورية، اشار في هذا الاتصال الى "الانجازات الجيدة الناجمة عن تنفيذ الاتفاق النووي في دعم التعددية الدولية"؛ مصرحا : للاسف ان العراقيل التي وضعتها امريكا وانسحابها الاحادي وغير القانوني من الاتفاق النووي اعاقت مسار هذا الاتفاق.

كما نوّه بالتعاون الجيد بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومراقبة النشاطات النووية الايرانية بواسطة مفتشي الوكالة، قائلا : فور تنفيذ اوروبا تعهداتها المدرجة من 11 بندا ضمن الاتفاق النووي، نحن سنلتزم بكافة تعهداتنا ايضا.

واعرب رئيس الجمهورية عن اسفه من، ان "الامريكيين لن يبدوا حسن نية في اي مرحلة بما فيها ظروف تفشي كورونا الراهنة، حيث واصلوا خلافا للمعايير الانسانية وحقوق الانسان سياسات الحظر اللاقانوني وتشديد الضغوط الاقتصادية على الشعب الايراني".

واردف القول : ينبغي للامريكيين ان بلغوا هذه القناعة بان انتهاج هكذا مسار لن يحقق لهم اي نفع، وان الغاء الاتفاق النووي سيعود بالضرر على الجميع./انتهى/