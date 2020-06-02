رئيسي: على نظام الهيمنة اليوم تحمل المسؤولية ازاء جرائمه امام الراي العام العالمي

وفي تصريح ادلى به للصحفيين اليوم الثلاثاء على هامش المرحلة الثانية من مناورة التعاطف والمساعدة الايمانية للجنة تنفيذ اوامر الامام الخميني (رض) في مرقد الامام الخميني (رض) جنوب العاصمة طهران، قال آية الله رئيسي، انه على نظام الهيمنة اليوم تحمل المسؤولية ازاء جرائمه امام الراي العام العالمي.

واضاف، انه لو كانت هنالك محكمة دولية عادلة في العالم لكان من المفروض ان تحاكم اميركا على جرائمها الرهيبة في كافة انحاء العالم وكذلك بحق شعبها.

وتساءل رئيس السلطة القضائية الايرانية، اين هم رجال القانون في العالم؟ اين هم ادعياء حقوق الانسان في العالم؟ لماذا لا يطلقون الصرخة احتجاجا على نظام الهيمنة الاميركي؟.

وقال آية الله رئيسي، اننا على يقين انه ببركة دماء الحاج قاسم سليماني وببركة دماء المظلومين في فلسطين وببركة دماء المظلومين في انحاء العالم كله، ستشتعل هذه الشرارة التي انطلقت وتحرق اميركا ونظام الهيمنة وسيكون مصيرهما الى زوال.