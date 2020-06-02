برلين: السعودية تتحمل مسؤولية الأزمات الإنسانية في اليمن

وأضاف هيوسغن في تصريحات أنَّ بلاده لا تبيع أسلحة للسعودية، وتعتقد أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في اليمن.
وشدَّد على ضرورة أن تساهم السعودية بشكل كبير فيما سيُقدّمه مؤتمر المانحين الذي سيُعقد اليوم بشأن اليمن.
أكد مندوب ألمانيا لدى الأمم المتحدة كريستوف هيوسغن أنَّ السعودية تتحمل الكثير من المسؤولية عما يجري في اليمن من حرب وأزمات إنسانية، في وقت تؤكد فيه المنظمات الدولية أنَّ المنظومة الصحية في البلد انهارت وسط تفشي فيروس كورونا وأوبئة أخرى.
وأضاف هيوسغن في تصريحات أنَّ بلاده لا تبيع أسلحة للسعودية، وتعتقد أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في اليمن.
وشدَّد على ضرورة أن تساهم السعودية بشكل كبير فيما سيُقدّمه مؤتمر المانحين الذي سيُعقد اليوم بشأن اليمن.
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