وزارة الخارجية: الطقس غير المناسب وتصادم الأمواج تسببا بغرق باخرة "بهبهان"

وكان قد أشار مدير عام السلامة والامن البحري بمنظمة الموانئ والملاحة البحرية نادر بسندة في تصريح اليوم الجمعة، ان شخصين من أفراد الطاقم السبعة فقدا في الحادث، أحدهما إيراني والآخر هندي.

وفي هذا الشان أعلن المدير العام للملاحة البحرية في خرمشهر (جنوب غرب ايران) نور الله أسعدي اليوم الجمعة، عن إرسال سفينة الاغاثة الايرانية (ناجي17) الى مكان وقوع الحادث بالتنسيق مع الجانب العراقي، مضيفا ان هذه السفينة بدأت عمليات البحث والإنقاذ في مكان الحادث.

وتابع إضافة الى السفينة "ناجي 17، تم إرسال قاطرة السحب (خليج فارس) وعدد من الخبراء البحريين الإيرانيين الى مكان الحادث.

وتوجهت باخرة البضائع الإيرانية التي تحمل اسم بهبهان في 2 حزيران/يونيو من ميناء خرمشهر الى ميناء أم القصر في العراق، وكانت محملة بمواد البناء والسيراميك، حيث غرقت مساء أمس الخميس في قناة خور عبد الله المائية بين العراق والكويت في المياه الإقليمية العراقية.