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٠٥‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٥:٠٦ م

ظريف مخاطبا ترامب: مستشاروك قاموا برهان غبي وعليك تقرير متى تريد إصلاح ذلك

ظريف مخاطبا ترامب: مستشاروك قاموا برهان غبي وعليك تقرير متى تريد إصلاح ذلك

رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عبر "تويتر" على ترامب الذي شكر طهران على الإفراج عن الجندي السابق في البحرية الاميركية مايكل وايت ودعاها إلى إبرام "صفقة كبرى".

وأشار ظريف، في تغريدة نشرها اليوم الجمعة على حسابه في "تويتر"، تعليقا على كلام ترامب، إلى أن صفقة تبادل الأسرى الأخيرة بين واشنطن وطهران جاءت على الرغم من مساعي "مرؤوسي" سيد البيت الأبيض.

وقال وزير الخارجية الإيراني مخاطبا الرئيس الأمريكي: "قد كانت لدينا صفقة عندما توليت المنصب، ولم تنسحب إيران والأطراف الأخرى من خطة العمل الشاملة".

وتابع: "قام مستشاروك برهان غبي، وعليك تقرير متى تريد إصلاح ذلك".

وجاء هذا تعليقا على تغريدة شكر فيها ترامب إيران على الإفراج عن وايت الذي كان محتجزا لديها منذ عام 2018 ودعا الجمهورية الإسلامية إلى إبرام "صفقة كبرى" قبل الانتخابات الرئاسية القادمة في الولايات المتحدة.

رمز الخبر 1904731

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