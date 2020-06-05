استئناف الدوري الايراني لكرة القدم نهاية الشهر الحالي

وقال مهدي محمد نبي: كان اقتراحنا أن تبدأ المباريات من 21 حزيران/ يونيو بحيث يكون لدى الأندية المزيد من الوقت لاستئناف مباريات الدوري.
يذكر ان تدريبات الاندية الايرانية لاستئناف مباريات الدوري الممتاز، ستبدأ في 13 حزيران/ يونيو الجاري.
اعلن الامين العام للاتحاد الايراني لكرة القدم، مهدي محمد نبي، ان مباريات الدوري الممتاز ستستأنف نهاية شهر حزيران/ يونيو الجاري.
وقال مهدي محمد نبي: كان اقتراحنا أن تبدأ المباريات من 21 حزيران/ يونيو بحيث يكون لدى الأندية المزيد من الوقت لاستئناف مباريات الدوري.
يذكر ان تدريبات الاندية الايرانية لاستئناف مباريات الدوري الممتاز، ستبدأ في 13 حزيران/ يونيو الجاري.
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