استئناف الدوري الايراني لكرة القدم نهاية الشهر الحالي

وقال مهدي محمد نبي: كان اقتراحنا أن تبدأ المباريات من 21 حزيران/ يونيو بحيث يكون لدى الأندية المزيد من الوقت لاستئناف مباريات الدوري.

يذكر ان تدريبات الاندية الايرانية لاستئناف مباريات الدوري الممتاز، ستبدأ في 13 حزيران/ يونيو الجاري.