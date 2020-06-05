  1. الرياضة
٠٥‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٥:١٠ م

استئناف الدوري الايراني لكرة القدم نهاية الشهر الحالي

استئناف الدوري الايراني لكرة القدم نهاية الشهر الحالي

اعلن الامين العام للاتحاد الايراني لكرة القدم، مهدي محمد نبي، ان مباريات الدوري الممتاز ستستأنف نهاية شهر حزيران/ يونيو الجاري.

وقال مهدي محمد نبي: كان اقتراحنا أن تبدأ المباريات من 21 حزيران/ يونيو بحيث يكون لدى الأندية المزيد من الوقت لاستئناف مباريات الدوري.

يذكر ان تدريبات الاندية الايرانية لاستئناف مباريات الدوري الممتاز، ستبدأ في 13 حزيران/ يونيو الجاري.

رمز الخبر 1904732

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