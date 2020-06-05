شمخاني: لن نتفاوض مع أمريكا أبدًا ولن يكون هناك أي تفاوض في المستقبل

وتابع شمخاني في تغريدته اليوم الجمعة (5 يونيو)، بعد اطلاق سراح الدكتور مجيد طاهري من السجن في أميركا وعودته الى إيران: ان وضع (دونالد) ترامب، سواء على الساحة الدولية، أو في فضيحة إدارة أزمة كورونا، أو تأجيج نيران العنصرية داخل الولايات المتحدة، سيئ الى درجة بحيث لم يتبق أمام فريقه خيار سوى تصنيع واستعراض نجاحات مزيفة له.