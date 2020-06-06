الرئيس روحاني يهنئ ملك السويد باليوم الوطني لبلاده

وفي برقية بعثها الى ملك السويد كارل غوستاف السادس عشر، قدم حجة الاسلام حسن روحاني التهنئة بمناسبة اليوم الوطني للسويد، معربا عن أمله وفي هذه الظروف الحساسة والمتأزمة الناجمة عن انتشار فايروس كورونا، أن نشهد تنمية وتطوير السلام والاستقرار العالمي وترسيخ العلاقات الثنائية على مختلف الاصعدة الثنائية والدولية، من خلال التعاضد والمساعي المشتركة بين مسؤولي الجمهورية الاسلامية الايرانية ومملكة السويد.
قدم الرئيس الإيراني، يوم السبت، التهنئة الى ملك السويد باليوم الوطني لبلاده، معربا عن امله بأن نشهد تنمية وتطوير السلام والاستقراار العالمي من خلال التعاضد والمساعي المشتركة بين مسؤولي البلدين في هذه الظروف الناجمة عن انتشار فايروس كورونا.
وفي برقية بعثها الى ملك السويد كارل غوستاف السادس عشر، قدم حجة الاسلام حسن روحاني التهنئة بمناسبة اليوم الوطني للسويد، معربا عن أمله وفي هذه الظروف الحساسة والمتأزمة الناجمة عن انتشار فايروس كورونا، أن نشهد تنمية وتطوير السلام والاستقرار العالمي وترسيخ العلاقات الثنائية على مختلف الاصعدة الثنائية والدولية، من خلال التعاضد والمساعي المشتركة بين مسؤولي الجمهورية الاسلامية الايرانية ومملكة السويد.
رمز الخبر 1904770
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