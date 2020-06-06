إيران تشدد على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية طويلة الأمد مع البرازيل

وأشار قريبي الى أهمية تعزيز تجارة المحاصيل والمنتجات و الزراعية في العلاقات الثنائية، شدد قريبي حرص إيران على تعزيز العلاقات الاقتصادية طويلة الأمد مع البرازيل من خلال إنشاء إطار شامل وإرساء تعاون تجاري متكافئ ومستدام.

ووصفت كريستينا البرازيل وإيران بأنهما دولتين صديقتين لهما تاريخ طويل من التعاون، خاصة في القطاع الزراعي، وشددت على استعداد وزارتها للمساعدة في تحقيق أهداف تطوير العلاقات والتعاون الثنائي في هذا المجال.

كما أعلنت وزيرة الزراعة البرازيلية عن استعدادها لاجراء زيارة إلى طهران في أقرب فرصة بعد رفع القيود الموضوعة بسبب انتشار كورونا.