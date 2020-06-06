الحكيم: تصويت المجلس على مرشحي الوزارات المتبقية انجاز وطني

وقال الحكيم في تغريدة على موقعه في "تويتر" ، إن "تصويت مجلس النواب على مرشحي الوزارات المتبقية انجاز وطني مشترك للسلطتين التشريعية والتنفيذية".



وأضاف أن "ذلك يضع الحكومة امام تحدي إيجاد الحلول المناسبة لمواجهة التحديات الصحية والاقتصادية والامنية وتلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين وإكمال اجراءات الانتخابات المبكرة".