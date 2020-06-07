ولايتي: خطوات "رمضان عبدالله شلح" ستبقى خالدة في اذهان جميع احرار العالم

وفي برقية تعزية اعرب ولايتي عن بالغ الاسى والاسف لوفاة رمضان عبدالله شلح بصفته مناضلا مخلصا ومن المؤسسين لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين والذي امضى عمره المبارك في طريق الكفاح من اجل اهداف الشعب الفلسطيني المظلوم والقدس الشريف.

واضاف مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية، ان الدكتور رمضان عبدالله كشخصية واعية ومفكرة ومتفانية ومخلصة ودؤوبة في طريق المقاومة والكفاح، اتخذ خطوات قيمة ستبقى خالدة في اذهان جميع احرار العالم خاصة الشعبين العظيمين الايراني والفلسطيني ولاشك ان طريق العزة الذي مضى فيه هذا المجاهد الدؤوب من اجل اهداف الشعب الفلسطيني المظلوم ومكافحة الكيان الصهيوني سيستمر حتى تحقيق النصر.

وقدم ولايتي التعازي للشعب الفلسطيني الابي وكذلك للامين العام الجديد لحركة الجهاد الاسلامي زياد نخالة، وجميع المناضلين ورفاق السلاح لهذا الفقيد في جبهة المقاومة، سائلا الباري تعالى ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.