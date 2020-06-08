رئيس دولة الاحتلال: لم نحصل على الضوء الأخضر من واشنطن لبدء الضم

ونقلت قناة "كان 11" عن نتنياهو خلال لقائه مع قادة مستوطني الضفة من المؤيدين لخطة الضم أنه لا يوجد اشتراط أمريكي على ضم الأغوار ومستوطنات الضفة الغربية سوى تعهد مبدئي إسرائيلي بالتفاوض مع الفلسطينيين حول مستقبل بقية المناطق.

ورفض نتنياهو خلال اللقاء تسمية المناطق الفلسطينية المتبقية بعد الضم بأنها ستضم الدولة الفلسطينية قائلاً إن "الإدارة الأمريكية تطلق عليها صفة "دولة"، ولكنه لا يراها كذلك"؛ مشدداً على بقاء السيطرة الأمنية الإسرائيلية كما هي اليوم.

ولفت نتنياهو إلى إمكانية أن تكون المناطق المضمومة أقل من المتوقع حالياً، متوعداً ببقاء السيطرة الإسرائيلية على جميع المستوطنات وحتى المعزولة منها مع إمكانية توسيع حدودها وفقاً لخرائط يتوجب على رؤساء المستوطنات ترسيمها.

ويرفض رئيس تجمع مستوطنات الضفة الغربية "دافيد الحياني" الصفقة بشكلها الحالي قائلاً: "إنّها تمنح الفلسطينيين جزءًا من "أرض إسرائيل التاريخية" بالمجان"، مطالبًا بالتراجع عنها وضمّ جميع المناطق بالضفة الغربية.

وكالة الصحافة الفلسطينية