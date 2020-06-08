  1. العربية
٠٨‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٤:١٢ م

رئيس دولة الاحتلال: لم نحصل على الضوء الأخضر من واشنطن لبدء الضم

رئيس دولة الاحتلال: لم نحصل على الضوء الأخضر من واشنطن لبدء الضم

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته لم تحصل بعد على "الضوء الأخضر" من الإدارة الأمريكية للبدء بإجراءات ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت قناة "كان 11" عن نتنياهو خلال لقائه مع قادة مستوطني الضفة من المؤيدين لخطة الضم أنه لا يوجد اشتراط أمريكي على ضم الأغوار ومستوطنات الضفة الغربية سوى تعهد مبدئي إسرائيلي بالتفاوض مع الفلسطينيين حول مستقبل بقية المناطق.

ورفض نتنياهو خلال اللقاء تسمية المناطق الفلسطينية المتبقية بعد الضم بأنها ستضم الدولة الفلسطينية قائلاً إن "الإدارة الأمريكية تطلق عليها صفة "دولة"، ولكنه لا يراها كذلك"؛ مشدداً على بقاء السيطرة الأمنية الإسرائيلية كما هي اليوم.

ولفت نتنياهو إلى إمكانية أن تكون المناطق المضمومة أقل من المتوقع حالياً، متوعداً ببقاء السيطرة الإسرائيلية على جميع المستوطنات وحتى المعزولة منها مع إمكانية توسيع حدودها وفقاً لخرائط يتوجب على رؤساء المستوطنات ترسيمها.

ويرفض رئيس تجمع مستوطنات الضفة الغربية "دافيد الحياني" الصفقة بشكلها الحالي قائلاً: "إنّها تمنح الفلسطينيين جزءًا من "أرض إسرائيل التاريخية" بالمجان"، مطالبًا بالتراجع عنها وضمّ جميع المناطق بالضفة الغربية.

وكالة الصحافة الفلسطينية

رمز الخبر 1904838

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 4 + 2 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي