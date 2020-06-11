هناک إحتمال تبادل المزید من السجناء بین إیران وأمیرکا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية " عباس موسوي" أعلن عن إحتمال تبادل المزيد من السجناء بين إيران وأميركا، وقال: لقد أعلنا الإستعداد سابقا بأننا يمكننا ضمن مختلف الأطر تحرير الرهائن الإيرانيين لدى أميركا وإعادتهم إلى البلاد.

وأضاف: إن لديهم (الأميركان) عددا من السجناء الأمنيين في بلدنا، وقد تم إثبات إتهاماتهم. ومن جهة أخرى حاولنا ونظرا للنوايا الحسنة لبعض الدول والشخصيات بمن فيهم السفير السويسري وحكومته، والذين اقترحوا الإفراج عن هؤلاء الأشخاص، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومن ناحية إنسانية بذلت إهتماما بهذه الجهود وقامت بإجراءات في هذا المجال.

وأردف: إذا رأينا مرة أخرى توفر الأرضية لهكذا تبادل، او إذا تمكنا من إثبات براءة مواطنينا الإيرانيين من الإتهامات الواهية الموجهة إليهم بالإلتفاف على الحظر الأميركي الأحادي غير القانوني، فإننا من المؤكد سنبذل قصارى جهودنا الدبلوماسية لكي نحرر هؤلاء الأعزاء ونعيدهم إلى أحضان أسرهم.

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