قمي: نمدّ يد العون إلى المجلس التشريعي الأعلى ومجلس الشورى الإسلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس منظمة الإعلام الإسلامي حجة الاسلام محمد قمي أكد في رسالة إلى "محمد باقر قاليباف" تم قراءتها صباح اليوم الأحد، خلال الجلسة العلنية في البرلمان الإيراني أن المنظمة سوف لا تألو جهدا وستمدّ يد العون بكل الطرق المتاحة إلى المجلس التشريعي الأعلى ومجلس الشورى الإسلامي./انتهى/