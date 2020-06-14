  1. الثقافة
١٤‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٢:٢١ م

قمي: نمدّ يد العون إلى المجلس التشريعي الأعلى ومجلس الشورى الإسلامي

قمي: نمدّ يد العون إلى المجلس التشريعي الأعلى ومجلس الشورى الإسلامي

أعلن رئيس منظمة الإعلام الإسلامي حجة الاسلام محمد قمي، اليوم الأحد، أن المنظمة سوف لا تتوانى وستمدّ يد العون بكل الطرق المتاحة إلى المجلس التشريعي الأعلى ومجلس الشورى الإسلامي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس منظمة الإعلام الإسلامي حجة الاسلام محمد قمي أكد في رسالة إلى "محمد باقر قاليباف" تم قراءتها صباح اليوم الأحد، خلال الجلسة العلنية في البرلمان الإيراني أن المنظمة سوف لا تألو جهدا وستمدّ يد العون بكل الطرق المتاحة إلى المجلس التشريعي الأعلى ومجلس الشورى الإسلامي./انتهى/

رمز الخبر 1904991

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