ظريف يغادر طهران متوجها إلى أنقرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين الاتراك

ومن المقرر ان يجري وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايراني في انقرة مباحثات مع المسؤولين الاتراك حول القضايا الثنائية والتطورات الدولية.

وسوف يتوجه ظريف في ختام زيارته لتركيا الى موسكو لاجراء محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وكانت وزارة الخارجية التركية قد اعلنت ان قمة ثلاثية بين تركيا وايران وروسيا سوف تعقد حول سوريا عبر الفيديو كونفرانس.

وكان من المقرر ان تعقد هذه القمة الثلاثية باستضافة الجمهورية الاسلامية الايرانية في شهر مارس/آذار الماضي الا انه تم تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا./انتهى/