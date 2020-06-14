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١٤‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٦:١٩ م

الخارجية الإيرانية: النظام الأمريكي مدمن على انتهاك القانون والمعايير الدولية

الخارجية الإيرانية: النظام الأمريكي مدمن على انتهاك القانون والمعايير الدولية

وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الايرانية، عباس موسوي، اليوم الأحد، النظام الأمريكي بأنه مدمن على انتهاك القانون والمعايير الدولية، ساخرا في الوقت ذاته من توقعات النظام من شعبه أن يؤمن بشعار القانون والنظام.

ونشر عباس موسوي ، المتحدث باسم وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الايرانية ، اليوم (الأحد) مقالاً من صحيفة لوس أنجلس تايمز دعا فيه ترامب إلى اقرار القانون والنظام وهدد بنشر القوات العسكرية في المدن الكبرى وكتب في تغريدة على تويتر "كيف يمكن للنظام الأمريكي المدمن على انتهاك القانون والمعايير الدولية أن يتوقع من الشعب الأمريكي أن يؤمن بشعار" القانون والنظام "؟

وعقب بث الفيديو المتعلق بقتل الرجل الاسود جورج فلويد جراء عنف ضابط ابيض من رجال الشرطة شهدت المدن الكبرى في اميركا تظاهرات واحتجاجات واسعة على هذه الجريمة.

رمز الخبر 1904998

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