رئيسة البرلمان الأندونيسي تؤكد ضرورة دعم القنوات الثنائية لتعزيز التعاون مع إيران

وتمنت بوان ماهاراني" في برقية تهنئة بعثتها اليوم الإثنين الى رئيس مجلس الشورى الإسلامي التوفيق لمحمد باقر قاليباف في أداء مهام عمله رئيسا جديدا لمجلس الشورى الإسلامي، في سياق تحقيق الإزدهار الإقتصادي وتعزيز السلام والإستقرار.

وأعربت رئيسة مجلس النواب الاندونيسي عن املها في ان يؤدي تضامن وتعاون جميع الشعوب الى الحد من التداعيات السلبية لوباء كوفيد -19 العالمي وإقامة اقتصاد عالمي وعودة النشاط الاقتصادي الى العالم وإزدهار الإنتاجية الاجتماعية.

وشددت على ضرورة دعم جميع الاليات وقنوات التبادل التجارية الثنائية بهدف تحسين العلاقات بين البلدين خاصة في إطار التعاون بين البرلمانين الاندونيسي والإيراني./انتهى/