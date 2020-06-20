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٢٠‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٦:٥٢ م

أميرعبداللهيان: بعض الدول الاوروبية تلعب دور السمسار للرئيس الأميركي

أميرعبداللهيان: بعض الدول الاوروبية تلعب دور السمسار للرئيس الأميركي

أعرب المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني للشؤون الدولية حسين امير عبداللهيان، اليوم السبت، عن أسفه في أن بعض الدول الاوروبية تلعب دور السمسار بالنسبة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

واشار امير عبداللهيان في تصريح له اليوم السبت، الى قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول ايران وقال، انه على الدول الثلاث (بريطانيا والمانيا وفرنسا) الاعتذار للشعب الايراني لانها لم تف باي دور مؤثر رادع ازاء اجراءات الحظر الاميركية احادية الجانب وخروج اميركا من الاتفاق النووي واكتفت بتصريحات غير عملية ولا فائدة منها.

واكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني للشؤون الدولية حسين امير عبداللهيان بانه على الدول الاوروبیة الثلاث بريطانيا والمانيا وفرنسا الاعتذار للشعب الايراني.

اضاف، ان الخطوة المعادية لايران التي اتخذتها الدول الاوروبية الثلاث في الوكالة الدولية للطاقة الذرية اثبتت بالتالي انه لا فرق بين سلوك اوروبا واميركا ذلك لان بعض الدول الاوروبية تعد بمثابة السمسار الرئيس لاميركا.

واكد مساعد رئيس مجلس الشورى الاسلامي بان طهران تتوقع من اوروبا ان تبدي من نفسها سلوكا بناء امام سلوك اميركا المهين لها./انتهى/

رمز الخبر 1905134

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