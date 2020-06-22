عناصر من حزب العمال الكردستاني تمزق العلم العراقي في كركوك و ترفع علم الحزب

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس العربي في كركوك، حاتم الطائي في بيان ، ان "المجلس العربي في كركوك يستنكر ماقام به حزب العمال الكردستاني الـ(PKK ) باعتدائه على سيادة العراق و تمزيق العلم العراقي ورفع علم حزب غير عراقي داخل مدينة كركوك".



واضاف "اننا في المجلس العربي في كركوك نستغرب تغاضي واهمال الجهات الامنية العراقية في محافظة كركوك عن الاعمال التي يقوم بها هذا الحزب الاجنبي على الارض العراقية"، مطالبا "الحكومة الاتحادية بوضع حد لهذه التنظيمات الغير الرسمية ومحاسبة الاطراف الداعمة لها".