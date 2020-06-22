مستشار قائد الثورة: لا تفاوض مع ترامب/طهران مستعدة للحوار مع السعودية دون شروط مسبقة

ورفض العميد دهقان اي حوار حول المنظومات الصاروخية وقال إن سياسات إيران الإقليمية ستستمر.

وقال في تصريح لقناة الجزيرة أن ترامب ليس رئيسا للجمهورية بل "مجرم" ، وأن أي تحرك من قبل الولايات المتحدة في مياه الخليج الفارسي ضد إيران سيُقابل "برد شامل".

واشار العميد دهقان في جانب اخر من تصريحاته الى الازمة الليبية وقال إن ما يجري تناقله من تصريحات حول دعم إيران لقوات "خليفة حفتر" مثيرة للسخرية.

وأضاف "نحن ندعم حكومة الوفاق الوطنية الليبية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي وندعو إلى حل سياسي للأزمة".

كما دعا المستشار العسكري لقائد الثورة الاسلامية الحكومة السعودية إلى الاعتراف بهزيمتها في الحرب ضد اليمن وتبني سياسة جديدة. واعتبر الحرب في اليمن بأنها مغامرة عسكرية غير مجدية للحكومة السعودية وتتحمل مسؤوليتها الحكومة السعودية.

وقال إن طهران مستعدة للحوار مع السعودية دون شروط مسبقة. وفيما يتعلق بالعلاقة بين إيران والإمارات ، قال إن هذه العلاقات تتحسن ، لكن أبوظبي غيرت مواقفها من إيران./انتهى/